Gobernador Rivas afirmó "estar tranquilo" pese a imputación en caso manicure

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, admitió "estar tranquilo" pese a tener calidad de imputado en el bullado caso manicure, y aseguró que personajes de variados sectores políticos le apoyan en su candidatura a la reelección.

La única autoridad opositora en el Gobierno es investigada en una arista que indaga el traspaso de más de 730 milones de pesos a fundaciones locales como Folab y Educc, donde el diputado Mauricio Ojeda es investigado luego que la Corte de Apelaciones determinara su desafuero.

Sin embargo, "el fiscal (regional de La Araucanía, Roberto Garrido) ha sido súper claro, lo ha dicho en reiteradas ocasiones: yo no estoy imputado ni tengo ninguna diligencia en mi contra", afirmó Rivas.

"Estoy imputado porque es el carácter que tiene que correr cuando hay un tipo de denuncia (...), pero la investigación no me está llevando a esta imputación. Yo creo que la directiva regional de Evópoli sigue apoyando esta candidatura, al igual que muchos de los candidatos a concejales y alcaldes", añadió.

"Ni siquiera sólo de los partidos de derecha, sino que también personas de centroizquierda, porque creen en este proyecto que hemos estado realizando durante estos tres años", confirmó.

FISCAL: "NO HUBO DINERO INVOLUCRADO"

Por su parte, el fiscal Garrido se refirió a conversaciones que llevó a cabo con Rivas, respecto de la implementación de un observatorio de seguridad en la zona que -señala- no hubo dinero involucrado porque la iniciativa nunca se materializó.

"En más de una ocasión manifesté al señor gobernador que esta es una situación que opera entre los gobiernos regionales, los municipios y la fundación Paz Ciudadana, con la posibilidad de que ellos se contactaran con la organización para la realización e implementación de este observatorio", sostuvo el persecutor.

"No obstante, eso no se ha concretado hasta la fecha; me parece que es una excelente idea que permite entregar a la Fiscalía antecedentes que aumentan los niveles de efectividad en la persecución", valoró.

En la causa, se encuentran en prisión preventiva los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, además del exjefe de gabinete de Rivas Juan Pablo Leonelli.