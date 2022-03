20:14 - | "No tenemos ningún antecedente sobre el particular", dijo Abbott al ser consultado sobre las supuestas advertencias de Carabineros que, según La Tercera, la ministra Siches desechó en su visita a Temucuicui

20:10 - | Fiscal nacional tras cita con Siches: "No ha sido una reunión que haya tenido por objeto tomarle declaración a la ministra respecto del hecho de la mañana; fue una reunión de coordinación entre Interior, la PDI y el Ministerio Público"

19:35 - | [En vivo] Huenchumilla: Desde el punto de vista jurídico, no existen los presos políticos, pero desde el punto de vista mapuche, según ellos, son presos políticos en la medida que luchan por objetivos políticos, pero mediante el uso de la violencia

19:33 - | [En vivo] Ex intendente Huenchumilla: Tengo la mejor voluntad de ayudar al Gobierno, me interesa que le vaya bien, porque es de una generación distinta, es un cambio de ciclo en Chile #CooperativaContigo

19:31 - | [En vivo] Huenchumilla: Yo creo que no están todas las cartas sobre la mesa. El Gobierno ha puesto el método, el diálogo, y eso hicieron los gobiernos anteriores. Hace falta poner las cartas sobre la mesa: tierras, violencia y reparación

19:26 - | [En vivo] Huenchumilla: Todas las manifestaciones de violencia son síntomas de un problema más profundo. El estado de excepción que se ha alargado estos meses no lo ha solucionado. Yo soy partidario de una solución política #CooperativaContigo

19:25 - | [En vivo] Ex intendente Huenchumilla: Lo ocurrido en Temucuicui demuestra la gravedad del problema, hasta donde hemos llegado. Es una señal potente de que estamos frente a un problema real #CooperativaContigo

19:25 - | [En vivo] Huenchumilla: No diría que la ministra lo hizo mal, a lo mejor no se preparó adecuadamente en los puntos finos de los protocolos de una cultura que se desconoce en Santiago. Pero eso no justifica que a uno lo reciban con balazos