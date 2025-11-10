Gobierno se querelló por dos ataques incendiarios en La Araucanía

El Gobierno concretó este lunes la presentación de dos querellas por asociación ilícita terrorista contra quienes resulten responsables de dos ataques incendiarios que destruyeron maquinaria y viviendas destruidas en los últimos días.

Los atentados tuvieron lugar en los sectores de Cullinco Bajo, comuna de Carahue, y El Natre, comuna de Vilcún.

En ambos casos, desconocidos dejaron lienzos firmados por el movimiento Weichán Auka Mapu, en los que se pide la libertad de varios comuneros mapuche. Estos elementos son investigados por equipos especializados de Carabineros.

El general Miguel Herrera detalló que "estamos haciendo los análisis de inteligencia de manera de determinar patrones, pero también hay una nueva metodología que se debe analizar, hay liderazgos que están surgiendo en distintas orgánicas y eso es lo que nos tiene que ocupar ahora, ver los modus operandi que tienen estos atentados, que difieren en algunos puntos de los anteriormente investigados".

Las acciones judiciales fueron presentadas por el Ejecutivo a pocas horas de que visite la zona el ministro de seguridad Luis Cordero.