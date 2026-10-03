Hombre fue detenido por femicidio en Renaico: Gobierno presentará querella

Personal especializado de la PDI detuvo al presunto autor del femicidio de una mujer de 43 años, con quien mantenía una relación, ocurrido en la comuna de Renaico, Región de La Araucanía.

La víctima de 43 años fue hallada muerta en un domicilio en el sector Estación de Renaico ayer viernes, donde personas que conocían a la pareja dio aviso a la policía. Estas mismas ubicaron al sujeto en el sector sur de la comuna e intentaron retenerlo, pero opuso resistencia y se produjo un enfrentamiento, mediante el cual logró escapar.

El Ministerio Público instruyó el trabajo investigativo a detectives de la PDI, que tras el análisis del cadáver, estableció que contaba con signos compatibles con una asfixia por estrangulamiento, presuntamente mediante la utilización de una cinta de embalaje.

Posteriormente, el presunto autor fue detectado en la comuna de Nacimiento (Región del Biobío), cuando iba en camino a tomar un bus con destino a Los Ángeles. El sujeto intentó evadir la detención y se ocultó en un recinto en el que se encontraba instalado un circo, pero fue aprehendido tras diligencias de búsqueda.

El detenido registra antecedentes por delitos como robo con intimidación, daños simples y homicidio. La policía baraja la hipótesis de una eventual discusión entre el sujeto y la víctima, en un contexto de posible consumo de alcohol y drogas.

Ministra Marín anunció querella contra el sospechoso

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, anunció que su cartera presentará una querella por el delito de femicidio contra el sospechoso.

La secretaria de Estado informó desde La Araucanía que se trata del femicidio "número 29 a nivel nacional y el quinto en la región, posicionando a esta región como la segunda con mayor de femicidios consumados".

"Es el momento de unirnos en torno a la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres", aseveró Marín.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149

Policía de Investigaciones: 134

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000