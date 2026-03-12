Síguenos:
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Hortaliceras mapuche anunciaron recurso internacional por disputa con municipio de Temuco

Desde hace varios meses, la Municipalidad de Temuco desarrolla intervenciones para erradicar el comercio ambulante en el centro de la capital. Sin embargo, la medida ha encontrado una fuerte oposición por parte de las hortaliceras mapuche, quienes anunciaron que llevarán su demanda ante organismos internacionales.

La abogada representante Karina Riquelme señaló que recurrirán a instancias internacionales para exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que -según indicó- establece "que se tienen que reconocer las culturas, que se deben respetar, que se debe respetar su diversidad y que se debe trabajar entonces en colaboración, cuestión que no se ha hecho", en palabras de la representante.

