Huilcamán por nuevo intendente: "Tenemos nuestro propio Mauricio Rojas en La Araucanía"

El encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, aseguró en El Diario de Cooperativa que tienen a su "propio Mauricio Rojas" en La Araucanía con el nuevo intendente Jorge Atton, quien llegó al cargo tras la salida de Luis Mayol a causa de su participación mediática luego de la muerte de Camilo Catrillanca.

Huilcamán comentó el tuit de Atton de 2016, donde sugirió que las tropas chilenas que volvían desde Haití fueran enviadas a la región, y lo comparó con el ex ministro de Cultura, quien estuvo cuatro días en el cargo luego de haber calificado al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como "un montaje".

"A raíz de su Twitter, tenemos nuestro propio Mauricio Rojas aquí en La Araucanía (...) lo que indica que las tensiones y controversias van a continuar", indicó.

Manifestó que "tal como lo hacía el ex ministro de Cultura, aquí quien decía desconocía las raíces del conflicto que en la pacificación de La Araucanía y todas sus consecuencias que, hay que recordar, que este conflicto no es reciente, sino que lo creó el Estado chilena y no asume su responsabilidad y lo niega, y hay autoridades que lo niegan y entre ellos está Jorge Atton".

"Emplazaría al intendente de conocer si mantiene esa posición de militarizar La Araucanía o ha cambiado. Es un deber de él ahora. De lo contrario, está jugando un juego aparente, engañoso y tramposo para La Araucanía. No puede existir una autoridad con doble estándar", aseveró.

Consultado respecto a si puede cambiar la situación en la región con la llegada de Atton a la zona, aseguró que "no se van a producir mayores novedades, al menos del mundo mapuche, porque el intendente no tienen ningún mandato especial".

"Es tan igual como los otros, sus intendencias anteriores. No se le ha entregado ni se le conoce una atribución especial para que haya un tipo de entendimiento en La Araucanía (...) no vemos que vaya a haber cambios significativos orientados hacia la paz.

"Se va a mantener el statu quo y las tensiones y controversias evidentemente se van a mantener de la misma manera, que es una situación lamentable", sentenció.