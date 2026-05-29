Imputado por caso convenios fue detenido tras chocar en estado de ebriedad

El abogado Juan Pablo Leonelli Lepin, quien es investigado por el bullado caso convenios, fue detenido este viernes tras provocar un choque frontal mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Según la información policial, Leonelli Lepin, exjefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas, protagonizó la colisión durante la madrugada en la ruta CH-199, en un sector cercano a Freire, cuando perdió el control de su auto y cruzó el eje central de la calzada, impactando de frente a otra camioneta que circulaba en dirección opuesta.

Tras la emergencia, personal de Carabineros realizó pruebas respiratorias a ambos conductores. El examen practicado al investigado por el caso convenios arrojó consumo de alcohol.

La gravedad del accidente movilizó a los equipos de emergencia, quienes constataron la dinámica del impacto. La información oficial señala que la maniobra de cruce de calzada fue el factor determinante en el choque.

El exfuncionario, una vez confirmada su presencia de alcohol en el organismo mediante la prueba respiratoria, fue puesto a disposición de la justicia de forma inmediata.

Se espera que el tribunal determine si se aplicarán medidas cautelares adicionales, considerando que el imputado ya se encontraba bajo la lupa del Ministerio Público por su gestión en la gobernación regional de Temuco.

El bullado caso Convenios

Leonelli Lepin es acusado de participar en un esquema de fraude al fisco. Según la Fiscalía, 730 millones de pesos fueron transferidos desde la Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía a empresas de capacitación (Folab y Educc).

Estos fondos estaban destinados a cursos para mujeres de escasos recursos que, según la acusación, nunca se realizaron, pero cuyo dinero sí fue cobrado.