INDH y negociación con Celestino Córdova: Se logró igualdad y no discriminación

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, abordó la negociación entre el Gobierno y Celestino Córdova, a un día de que el machi decidiera deponer la huelga de hambre que sostenía hace más de 100 días.

En conversación con Cooperativa, el director del INDH aclaró que "Celestino Córdova sigue privado de libertad, tampoco hay privilegios...Acá no se le está aplicando una ley particular e injusta, acá lo que se está haciendo es aplicar un principio de igualdad y no discriminación, es una obligación del Estado de Chile".

"Él había sido sancionado por no ir a cursos de historia de Chile, donde no se relataba la historia como la ve el pueblo Mapuche", ejemplificó Micco, por lo tanto "se trata de aplicar un principio de igualdad y no discriminación a través de una resolución que el Ministerio de Justicia ya dictó. Esto se trataba de se que se respetaran sus derechos como miembro de un pueblo indígena".

Micco enfatizó que "acá no hay impunidad ni privilegio; acá lo que hay es igualdad y no discriminación: justicia", agregando que es necesario que el Estado avance en un "reconocimiento institucional a los pueblos originario"

Renglón aparte, Micco manifestó que "hablar de terrorismo, de presos políticos, de color y de latifundista, son expresiones que no ayudan en nada a las conversaciones (...) ni para llegar a acuerdo".