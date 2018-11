Intendente Mayol renunció en medio de cuestionamientos por muerte de Catrillanca

El intendente de La Araucanía, Luis Mayol, confirmó este martes su renuncia al cargo, tras los cuestionamientos en su contra por su responsabilidad como autoridad en el manejo de información tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca.

El intendente de La Araucanía fue cuestionado porque luego del incidente suscribió y respaldó la versión de Carabineros respecto al incidente, vinculó a Catrillanca con el robo de tres autos que derivó en el operativo que terminó con su muerte y afirmó que el comunero tenía antecedentes penales. Esto pese a que su participación en el robo no ha sido comprobado y se desmintió que contara con antecedentes penales.

"Hace unos momentos le he presentado mi renuncia al Presidente Sebastián Piñera. He tomado esta decisión porque mi principal prioridad es y siempre ha sido el interés de que a este gobierno le vaya bien y sobre todo que la vaya bien a la Región de La Araucanía", dijo Mayol al dar a conocer su decisión.

"Producto de intereses mezquinos de algunos parlamentarios de oposición, que han tomado un caso lamentable, que todos sentimos profundamente, como es la muerte de Camilo Catrillanca, para obtener dividendos personales, no me es posible seguir contribuyendo con este objetivo", añadió el ex ministro.

"Dejaré el cargo con la convicción de que la Región de La Araucanía está mucho mejor de lo que estaba el 11 de marzo cuando asumí este desafío. En estos ocho meses logramos tener aprobados más de 2.500 millones de dólares de inversión, más de 12 alianzas productivas en la pequeña agricultura y grandes empresas exportadoras", aseveró la ahora ex autoridad.

Mayol sostuvo que "lamento la mezquindad y la pequeñez política de un sector que fue incapaz, cuando fue gobierno, de resolver los problemas de la región, sino que más bien los profundizó y que no tuvo la generosidad de reconocer y contribuir al cambio que estábamos generando con este trabajo transversal y mancomunado que logramos hacer sin miramientos políticos".

Cabe recordar que la autoridad regional había sido ratificada en su puesto durante esta mañana por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien sostuvo que contaba con todo el respaldo del Presidente Piñera.

Además, durante esta misma jornada, la Democracia Cristiana anunció una acusación constitucional en contra de Mayol.