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Tópicos: País | Región de La Araucanía

La Araucanía: 224 detenidos en operativo nacional de búsqueda de prófugos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La región concentró la mayor cantidad de detenciones durante el despliegue conjunto de Carabineros y la PDI, que se desarrolló simultáneamente en todo el país.

El procedimiento también permitió incautar armas, drogas y tres vehículos.

La Araucanía: 224 detenidos en operativo nacional de búsqueda de prófugos
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Un total de 224 personas fueron detenidas en la Región de La Araucanía durante un operativo nacional de búsqueda de prófugos de la justicia, convirtiéndose en la zona con la mayor cantidad de detenciones del país.

El procedimiento se desarrolló simultáneamente en las 16 regiones de Chile y movilizó  a funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de localizar a personas con órdenes de detención vigentes.

En La Araucanía, Carabineros concretó 189 detenciones, distribuidas entre las prefecturas de Cautín, con 137 detenidos; Malleco, con 20; y Villarrica, con 32.

Por su parte, la PDI informó la detención de 35 personas en la región, de las cuales 33 corresponden a las provincias de Cautín y Malleco.

El despliegue también permitió incautar cuatro armas de fuego, 11 armas blancas, drogas y tres vehículos motorizados, además de desarrollar fiscalizaciones a motociclistas.

En La Araucanía, el despliegue fue encabezado por el seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, y permitió además la incautación de armas de fuego, armas blancas, drogas y tres vehículos motorizados.

"Queremos ser muy enfáticos. Este tipo de operativos no van a ser acciones aisladas, sino que tendrán un carácter permanente. Como Gobierno y Ministerio de Seguridad, vamos a mantener y reforzar estos despliegues policiales para ubicar y detener a quienes mantienen órdenes de detención vigentes y que deben ser presentados y responder ante la justicia", afirmó.

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