Vidal enfrenta litigios judiciales por casi mil millones de pesos, según reveló un medio

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, enfrenta un complejo panorama financiero debido a ocho litigios judiciales por casi mil millones de pesos, relacionados con créditos bancarios, negocios comerciales y honorarios profesionales. Los procesos involucran tanto al mediocampista como a sociedades vinculadas a él.

Una investigación de Canal 13 reveló este viernes que las acciones judiciales reúnen reclamaciones por $951.548.614, cuyos montos permanecen en disputa ante tribunales. Entre los demandantes figuran entidades financieras, una automotora y empresas vinculadas a negocios inmobiliarios y comerciales.

Uno de los antecedentes más llamativos corresponde a la demanda por $30 millones presentada por José Pablo Forteza, abogado que representó a Vidal durante más de una década y que reclama honorarios impagos por su defensa en una investigación por abuso sexual, en la cual el futbolista fue sobreseído. En esta causa aparece como testigo Daniel Behar, director de Vibra Fútbol y cercano al representante Fernando Felicevich.

La investigación también detalló acciones del Banco BICE por más de $94 millones, Santander por $18,5 millones e Itaú por distintos créditos, además de un conflicto relacionado con el financiamiento de un vehículo Lexus. A estos antecedentes se suma una demanda por $600 millones vinculada a un proyecto de álbum biográfico.

Consultado por el medio, Forteza calificó la controversia por sus honorarios como un "malentendido" y aseguró que estaban "solucionando el tema". Desde el entorno de Vidal señalaron que el jugador se encuentra tranquilo y que sus equipos legal y financiero trabajan en las distintas causas. El escenario coincide con las negociaciones del volante con Blanco y Negro para renovar su contrato, que vence en diciembre de 2026.

Los ocho litigios judiciales que enfrenta Arturo Vidal

José Pablo Forteza: $30.000.000 por honorarios profesionales reclamados por su antiguo abogado. Banco BICE: $94.571.177 por dos créditos hipotecarios de Inversiones Vimat SpA. Banco Santander: $18.544.629 por un crédito de Inversiones Vimat SpA. Banco Itaú - Área 23 SpA: Cerca de $32.000.000 por un crédito relacionado con la sociedad que administra el Club Chicureo. Banco Itaú - Primer crédito personal: Monto individual no especificado. Banco Itaú - Segundo crédito personal: Monto individual no especificado. Por ambos créditos personales, el banco reclama más de $62.000.000. Mitsui Auto Finance: $6.763.774 por cuotas impagas del financiamiento de un vehículo Lexus. FISB Gráfica SpA: $600.000.000 por una indemnización reclamada en un conflicto contractual relacionado con un álbum biográfico del futbolista.

TOTAL DE LOS LITIGIOS INFORMADO POR T13: $951.548.614.