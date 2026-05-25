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Tópicos: País | Región de La Araucanía

La Araucanía registra 14 ataques incendiarios durante el Gobierno del Presidente Kast

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los daños materiales incluyen la pérdida total de camiones, inmuebles habitacionales y equipamiento de trabajo pesado.

Hasta la fecha, el Ejecutivo ha formalizado seis querellas ante la justicia para perseguir las responsabilidades penales.

La Araucanía registra 14 ataques incendiarios durante el Gobierno del Presidente Kast
 ATON (referencial)

Las autoridades regionales aclararon que la demora en los trámites legales no debilita la labor de persecución del delito.
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La Región de la Araucanía enfrenta un complejo escenario de seguridad con un saldo de 14 ataques incendiarios registrados en lo que va del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Estos episodios de violencia han provocado la destrucción total de camiones, viviendas y maquinaria, afectando la actividad productiva y la seguridad de los habitantes de la zona.

Ante esta situación, el Gobierno presentó seis querellas criminales, una acción que busca dar certezas tanto a la opinión pública como a los afectados directos, asegurando que el compromiso con las víctimas se mantiene desde el inicio de cada incidente.

"Desde el primer minuto tenemos siempre la intención de hacernos parte de estos graves hechos y que, no obstante que las querellas demoren, no cambia la situación respecto de nuestro proceder o de la investigación en sí por parte del Ministerio Público", afirmó el seremi de Seguridad Pública de la región, Luis Calderón.

La autoridad explicó que el rol del Ejecutivo es actuar como coadyuvante en los procesos que lidera la fiscalía, reforzando la postura del Estado frente a la violencia.

"Nosotros somos coadyuvantes en etapas más avanzadas de la investigación, y esto viene con la querella a reforzar nuestra posición política y técnico-jurídica, pero no afecta por ahora la investigación que se están llevando en curso por estos hechos o los pretéritos", concluyó el Seremi.

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