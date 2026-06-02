"La tierra no está a la venta": Comunidades mapuche rechazan reforma a Ley Indígena

Comunidades mapuche manifestaron su rechazo a la reforma a la Ley Indígena anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública, iniciativa que eliminará las restricciones al uso de tierras, abriendo la posibilidad de arriendo e hipotecas.

Ana Llao, de la organización Ad Mapu, dijo que "la tierra mapuche no está en venta, no están en arriendos y menos para hipotecas. La política evoluciona, los pueblos evolucionan, las culturas evolucionan y creo que las autoridades que están ejerciendo el poder hoy día tienen que evolucionar y no pueden estar retrocediendo a 150 años atrás".

"Así es como nos invadieron y nos quisieron exterminar y hoy día el pueblo mapuche estamos presente, con las pocas tierras que nos quedan", agregó.

Por su parte, Luis Catrileo, vocero de la Asamblea Nacional Mapuche, comentó que "el anuncio del Presidente Kast es, en los hechos, un llamado solapado a propiciar un nuevo despojo al pueblo mapuche y a los pueblos originarios de Chile, de las pocas tierras que aún están en manos de las comunidades, propiciando su venta y enajenación al mejor postor, a las hipotecas de los bancos, a la voracidad de las inmobiliarias, entre otras".

"No es otra cosa que el claro intento de materializar en los hechos el retroceso de los propios derechos conquistados por los pueblos originarios de Chile con tanto esfuerzo, como son la Ley Indígena y la Ley Lafkenche", insistió.