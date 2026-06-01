Cuenta Pública: "La Araucanía no será más un refugio de terroristas", promete Kast

Durante su primera Cuenta Pública, que ha estado marcada por la agenda de su Gobierno en materia de seguridad, el Presidente José Antonio Kast garantizó que "La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia".

Aludiendo a los operativos policiales realizados con éxito en la comunidad autónoma de Temucuicui, el Mandatario inicialmente comentó: "En la Macrozona Sur, en Arauco y La Araucanía, en estos 80 días nos hemos desplegado en todas las zonas que se creían vetadas".

Fue entonces que prometió que "La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia. A quien quema, roba o asesina, le caerá todo el peso de la ley, y lo saben aquellos que estuvieron prófugos por varios años y que, gracias al trabajo del Ministerio Público, hoy están donde deben estar: esperando a que los tribunales hagan su trabajo como corresponde".

Tal es el caso de Jorge Huenchullán, werkén de Temucuicui que fue detenido hace dos semanas como sospechoso por delitos de tráfico y usurpación, tras pasar alrededor de siete años prófugo.

Reforma a la Ley Indígena

Asimismo, el Presidente adelantó que los ministerios de Desarrollo Social, Vivienda y Salud se encuentran diseñando "una política indígena coherente", argumentando que en el caso de la compra de tierras, la norma actual "ha demostrado ser ineficiente".

"Hay muchas tierras entregadas, pero que no están siendo labradas, y por eso, queremos impulsar una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo a esas comunidades", propuesta que buscará "eliminar las restricciones al uso del suelo, y permitir a integrantes de las comunidades arrendarlas o hipotecarlas en iguales condiciones que cualquier chileno".

"Para ello, vamos a reformular el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno (anterior) dejó a medio andar. Pero vamos a garantizar que el proceso sea legítimo y libre de toda interferencia, y de quienes promueven la violencia o que actúan de mala fe", advirtió Kast.

Por último, anunció que "ordenaremos el actual sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y con una trazabilidad real en cada compra", para lo cual "también estamos haciendo un análisis exhaustivo de lo que ha ocurrido con las compras", e insistió en que hay muchos predios abandonados en la zona.