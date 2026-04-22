Macrozona Sur: Gremio pide crear unidad especial contra orgánicas terroristas

Después de que el Congreso volviera a renovar el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, pidió que en paralelo se conforme una unidad especializada de inteligencia para combatir la violencia rural.

"Existe la gran oportunidad de erradicar el terrorismo. A nuestro entender, el estado de excepción debe mantenerse, pero debe ser perfeccionado. Es muy importante que exista una unidad investigativa permanente dedicada a la desarticulación de estos grupos", propuso el dirigente.

De conformarse tal departamento, Santibáñez estimó que "los militares pueden contribuir" a su labor, mas consideró "fundamental que exista personal de planta, de la PDI o de Carabineros, destinado exclusivamente a la desarticulación de estos grupos".