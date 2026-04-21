"La misma mugre de siempre": Diputada Naveillán criticó al Gobierno por seguridad en macrozona sur

La Cámara de Diputados discute la segunda prórroga del Estado de Excepción Constitucional solicitada por el Gobierno en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en medio de fuertes críticas al diseño y la ejecución de la medida de seguridad.

Durante la sesión, en la que se encontraban presentes ministros del Ejecutivo en la sala, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán, cuestionó al Gobierno, apuntando directamente a las autoridades presentes y a la estrategia de despliegue militar en la zona.

"La misma mugre de siempre. Los militares están parados como palitroques en las carreteras, porque si no tienen un carabinero al lado, no pueden ni siquiera detener un vehículo sin patente.", afirmó la parlamentaria.

Naveillán sostuvo que la actual política de seguridad no responde a las necesidades de la Macrozona Sur y acusó falta de resultados concretos en materia de control territorial.

"Esta es una falsa sensación de seguridad. Por favor les pido, señores ministros, paren de mandarnos cosas inútiles. Basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad, no tienen ninguna planificación de seguridad. Son una vergüenza", agregó durante su intervención.

La sesión contempla la votación de la nueva extensión del estado de excepción, en un debate que aún mantiene a varios parlamentarios inscritos para intervenir antes de la resolución final.