Ministro Moreno por situación en La Araucanía: El diálogo es completa y totalmente imprescindible

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se refirió a la situación de violencia y de los huelguistas mapuche en la Región de La Araucanía y sostuvo que el diálogo es "completa y totalmente imprescindible".

Moreno, quien fue ministro de Desarrollo Social entre marzo de 2018 y junio de 2019, conoció de cerca la situación de La Araucanía, por lo que apuntó que este problema "hunde sus raíces muy profundo y en mucho tiempo hacia atrás, los dolores de cada una de las personas, de las comunidades, de los agricultores, de todos, y con justa razón".

"Las divisiones son muy grandes, si uno no logra acercar esas posiciones, si no se logra entender la posición del frente, si no hay la posibilidad de poder acercarse para hacer cosas en común es muy difícil la convivencia y poder pensar en cualquier cosa hacia allá. El diálogo es básico", recalcó.

Además, apuntó que existe la base del diálogo y valoró que "se haya terminado esta huelga de hambre, es una buena noticia", en referencia al machi Celestino Córdova, quien estuvo más de 100 días sin alimento.

"He visto a la ministra (Karla) Rubilar que va por ese camino y hay que tener la buena voluntad de todos, porque todos tienen muy buenas razones por lo que han sufrido hacia atrás para tener rabia, pena, impotencia, pero hay que hacer el esfuerzo pensando en el futuro", señaló.