Mujer hizo como que pedía pizza por teléfono para denunciar a su marido por agresión

Una joven mujer recurrió a todo su ingenio para poder denunciar las agresiones de su marido en Temuco, región de la Araucanía. Ivette Necul, de 22 años, fue atacada por su marido, quien la roció con colonia y le prendió fuego.

La pareja discutió y Agustín Fuentealba reaccionó con violencia. "Me dio tres combos en la cabeza. Me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó intentando apagarlo", relató Necul a TVN.

En medio del terror, ella pidió ayuda para ser rescatada de su marido. Llamó a Carabineros y simuló un pedido de pizza, aprovechando que era hora de almuerzo. Tuvo la perspicaz ayuda de la persona que estaba al otro lado de la línea.

"Le dije a la carabinera que quería pedir una pizza. Me dijo, '¿usted está consciente de que está llamando a Carabineros?' Sí. Llegó y me dijo '¿estás sola?' No. '¿Te agredió tu pareja?' Sí. Le dije 'quisiera pedirla con doble queso y a domicilio'", narró.

La policía uniformada llegó al domicilio de la víctima, quien tenía lesiones en ambas manos y el pelo quemado. Este lunes, Fuentealba será formalizado por femicidio frustrado.

"Esto se debió a que el individuo, una vez que se originó la discusión, lesionó con un vidrio en su mano izquierda a la víctima y a su vez le fracturó el quinto dedo de la mano derecha", detalló el capitán Jorge Pohl, de la 2° Comisaría de Temuco.

La denuncia: