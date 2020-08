El Ministerio Público de La Araucanía confirmó que la niña de nueve años herida en la espalda en medio de un ataque incendiario en Collipulli fue producto de un impacto balístico.

En primera instancia, las pericias apuntaron a que la menor fue impactada por un perdigón, antes de que el camión de su padre fuese quemado por al menos cuatro sujetos.

El fiscal Carlos Cornejo detalló que se trató de un impacto de una bala calibre 22, que al momento del ataque, se percutaron al menos seis disparos y que uno de ellos afectó a la niña.

"Se puede establecer que algunos fueron de proyectil único y otros de proyectil múltiple. Hace presente, finalmente, las circunstancias de que la menor de edad fue sometida a una cirugía en el Hospital Regional de Temuco donde se logró por parte del personal médico extraer el proyectil que dio en su cuerpo y que correspondería a un proyectil único calibre 22", detalló.

Desde el Gobierno, el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, indicó que "no podemos dejar de condenar estos hechos que no podemos permitir que vuelva a suceder, porque aquí ya no es un ataque a los equipamientos, a las empresas, aquí hay una niña que pudo correr riesgo su vida".