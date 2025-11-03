Nuevo grupo amenaza con hacer explotar aeropuerto de La Araucanía

Preocupación existe en la Región de La Araucanía luego de que fuera instalado un lienzo en el aeropuerto de la zona, ubicado en la comuna de Freire, en el que se amenaza con hacer explotar el terminal aéreo.

La advertencia se produce como una forma de presionar por la aprobación de una ley que beneficia a comunidades mapuche de la zona y fue firmada con las siglas W.A.R. que nunca había aparecido.

Ante esto, las autoridades regionales están preocupadas por coordinar acciones que permitan identificar a este grupo y evitar acciones violentas.

Paralelamente, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, expresó que le parece "realmente impresentable que haya personas que amenacen con hacer explotar el aeropuerto. Lamentablemente en nuestra región existe el terrorismo y la tarea de las autoridades es desarticular completamente estos grupos y lograr vivir en paz y en ausencia de actos extremistas".