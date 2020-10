Parlamentarios Evópoli por La Araucanía congelan relación con Gobierno y piden "ministro encargado" en la región

Los senadores Felipe Kast y los diputados Andrés Molina -ex intendente- y Sebastián Álvarez, todos de Evópoli y representantes por La Araucania, anunciaron su decisión de congelar sus relaciones con el Gobierno "decepcionados" por la gestión de éste en la seguridad en la región y en la macrozona sur.

Un día después del asesinato del carabinero de 24 años Eugenio Nain Caniumil, ocurrido tras un procedimiento policial en Padre Las Casas, en La Araucanía, los tres parlamentarios oficialistas emitieron un comunicado deplorando la actuación del Ejecutivo y solicitando la designación de un "ministro encargado" con dedicación exclusiva para la zona.

"Manifestamos nuestra profunda decepción con la gestión del Gobierno en materia de seguridad. Nuestra región ha perdido la fe en nuestro Gobierno, y ha llegado el momento de asumir el fracaso de la estrategia ocupada en el último tiempo. Ni este Gobierno, y tampoco los anteriores, han cumplido con su responsabilidad de enfrentar decididamente a grupos terroristas vinculados al robo de la madera, a la ocupación ilegal, y al trafico de drogas", sostienen.

Con todo ello, "cada día que pasa el crimen organizado se hace más fuerte, y nuestra democracia más débil", denuncian.

Plantean que "para tener éxito en este desafío es clave tener una estrategia integral, un ministro con dedicación exclusiva, equipos de trabajo empoderados, tecnología de punta, inteligencia de primer nivel, coordinación intersectorial, apoyo internacional, además de contar con el compromiso total de la justicia, la Fiscalía y las policías", pero "nada de esto ha ocurrido, y es justamente lo que genera la decepción de nuestra región".

"Por esta razón -anuncian-, como parlamentarios de la Región de La Araucanía hemos tomado la decisión de congelar nuestra relación con el Gobierno hasta que se nombre un 'ministro encargado' para enfrentar la seguridad en la Macrozona. Este es un elemento central, pues no es posible que el ministro de Interior, quien tiene a su cargo múltiples tareas, pueda dedicar el tiempo y la energía que requiere este desafío".

"No es una decisión fácil", reconocen los parlamentarios, pero afirman que como representantes de La Araucanía habían formaulado esta solicitud al Gobierno "hace varios meses", sin obtener respuestas.

En la antesala de la acusación constitucional contra el ministro del interior: parlamentarios Evópoli por La Araucanía (Felipe Kast, Andrés Molina y Sebastián Álvarez) congelan relación con el gobierno y piden "ministro encargado" @Cooperativa pic.twitter.com/yrpb23Jcli — Valentina Godoy (@valegodoyb) October 31, 2020

El duro cuestionamiento de Evópoli llega también a pocos días de que la Cámara Baja discuta y vote, el martes 3 de noviembre, la acusación constitucional que impulsa la oposición contra el actual ministro del Interior, Víctor Pérez, a quien cuestionan por su rol en el paro camionero y el control jerárquico sobre Carabineros.

EXIGEN "MESA PERMANENTE" Y ALERTAN "AUSENCIA DE ESTADO DE DERECHO" EN LA REGIÓN

Asimismo, exigen que se conforme una mesa permanente, a cargo de ese "ministro encargado" y que incluya al sistema de justicia, al Ministerio Público, al Congreso y las policías, con el objetivo de "implementar la estrategia contra el crimen organizado con los actores relevantes de la región y del país".

"La actual estructura institucional para hacer frente a este desafío no está a la altura. Si seguimos haciendo más de lo mismo no obtendremos resultados distintos", dicen, a la vez alertan que "la ausencia de Estado de derecho en la región es la mayor amenaza que enfrenta nuestra democracia, y no estamos disponibles para ser cómplices de la indolencia del sistema político, donde incluso el Congreso se da el lujo de retrasar la aprobación de la Ley de Inteligencia, y de votar en contra del proyecto de ley que busca tipificar el robo de madera y la penalización de la usurpación que hoy es solo una falta".