PDI detuvo a cuatro personas por microtráfico tras allanamientos en Lautaro

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la detención de cuatro personas -dos mujeres y dos hombres- por microtráfico de drogas, tras allanar cinco viviendas en el sector Ultracautín de la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía.

El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, se concretó luego de una investigación que estableció la comercialización de sustancias ilícitas en los domicilios intervenidos. Con órdenes judiciales, las diligencias se ejecutaron durante la madrugada de este jueves.

Durante los allanamientos, según informó la PDI, se incautaron dosis de cannabis sativa y cocaína base, además de dinero en efectivo y elementos para el pesaje. En total, se retiraron de circulación 19 dosis, avaluadas en 160 mil pesos.

Uno de los detenidos mantenía antecedentes policiales por lesiones menos graves.

De acuerdo a antecedentes preliminares, el operativo se concretó gracias a información proporcionada por vecinos del sector, en el marco de un trabajo coordinado entre la policía y la comunidad para detectar focos de microtráfico.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y eventual formalización por infracción a la Ley de Drogas.