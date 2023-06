Preparación de juicio por homicidio del cabo Naín inició este lunes

Este lunes comenzó la audiencia de preparación de juicio oral contra Luis Kallfulikan Tranamil, uno de los acusados por el crimen del cabo de Carabineros Eugenio Naín, registrado en octubre del 2020 en la comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía.

La hipótesis de Fiscalía plantea que el acusado formaba parte de un grupo que cortó la ruta del sector y emboscó a una patrulla policial que llegó hasta la localidad de Metrenco, en la cual iba el cabo Naín, momento en el que recibió un disparo fatal.

Tranamil, conocido dirigente mapuche que permanece detenido desde marzo del 2021 por este hecho, es imputado como autor de los delitos de homicidio consumado del cabo Naín, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio frustrado (de chofer de un camión) y porte ilegal de arma de fuego. .

Por motivos de seguridad la audiencia se realizó de manera privada.

El fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, explicó que la audiencia de preparación "trae como consecuencia que una vez iniciada la audiencia ya no se puede dejar sin efecto por el principio de continuidad".

Informó que la instancia quedó en receso hasta el jueves, a las 09:00 horas, cuando se retomará esta estapa previa al juicio oral.

"Esta audiencia es de carácter técnico donde se verifica cuál va a ser la prueba que se va a incorporar en juicio oral, tanto por la Fiscalía, querellantes y defensa. Y el tribunal otorgó un receso hasta el día jueves para que la Fiscalía pueda realizar algunas observaciones a las pruebas", puntualizó el persecutor.

PRESENTAN AMPAROS EN FAVOR DE PRESOS MAPUCHE DE ANGOL

En paralelo, esta jornada fueron ingresados a tribunales recursos de amparo en favor de los seis comuneros mapuche de la cárcel de Angol que fueron trasladados a otros recintos penales, como consecuencia del secuestro calificado de tres funcionarios de Gendarmería, en el marco de una manifestación el pasado 7 de mayo.

Aquella situación ha motivado llamados a manifestaciones por parte de comunidades indígenas de la Provincia de Malleco.

"ESTÁN DISPARANDO A MATAR"

A la vez, se suceden nuevos hechos de violencia en la región: el fin de semana un agricultor fue atacado a balazos en Malleco, mientras que una excavadora fue quemada en la ruta Cunco-Vilcún, Provincia de Cautín.

"Están disparando a matar al sector agrícola", denunció Sebastián Naveillán, presidente del gremio de los agricultores de Malleco.

"Esperamos que la actuación sea rápida, que el control del Ejército en los sectores rurales sea ahora, no podemos seguir esperando. La impunidad en nuestra región no puede seguir, sobre todo en Malleco. Estos delincuentes y terroristas que se esconden en un sector de Ercilla (Temucuicui) no pueden seguir impunes", emplazó.