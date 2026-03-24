Temuco: Condenado a 11 años de cárcel un automovilista que dejó postrado a kinesiólogo

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenció a penas que suman 11 años y seis meses de presidio efectivo a un sujeto identificado como Juan Carlos Carrasco Elgueta, condenado como autor de los delitos de homicidio frustrado, lesiones menos graves, daños y huir del lugar del accidente.

En el juicio se acreditó que, en septiembre de 2023, Carrasco conducía a más de 100 kilómetros por hora en pleno centro de la ciudad, no respetó una luz roja y colisionó con otro vehículo, provocando un atropello.

A raíz del impacto, el kinesiólogo Sebastián Millapán resultó con un daño neurológico severo, quedando postrado y dependiente de cuidados permanentes. Otra persona presente en el accidente sufrió lesiones menos graves.

El tribunal consideró como agravante que el delincuente abandonara el lugar tras el choque, lo que fue incorporado en la sentencia que deberá cumplir de manera efectiva.