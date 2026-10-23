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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Temuco: PDI incautó siete vehículos en investigación contra automotora por estafa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Temuco recuperó siete automóviles -avaluados en más de 130 millones de pesos- en medio de una investigación por presuntas estafas.

Las indagatorias apuntan a la automotora M Motors de Temuco y a presuntas irregularidades en la compraventa de vehículos, luego de una serie de denuncias de personas que aseguran haber entregado sus autos para su comercialización, consignación o como parte de pago para adquirir otros.

Desde 2024 a la fecha, la policía ha recibido 40 denuncias vinculadas al caso, mientras las diligencias continúan para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

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