Temuco: PDI incautó siete vehículos en investigación contra automotora por estafa

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Temuco recuperó siete automóviles -avaluados en más de 130 millones de pesos- en medio de una investigación por presuntas estafas.

Las indagatorias apuntan a la automotora M Motors de Temuco y a presuntas irregularidades en la compraventa de vehículos, luego de una serie de denuncias de personas que aseguran haber entregado sus autos para su comercialización, consignación o como parte de pago para adquirir otros.

Desde 2024 a la fecha, la policía ha recibido 40 denuncias vinculadas al caso, mientras las diligencias continúan para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.