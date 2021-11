Temuco pone "mano dura" al acoso callejero: Ordenanza multará con hasta 260 mil pesos a infractores

El Concejo Municipal de Temuco aprobó, por unanimidad, una ordenanza que prohíbe y sanciona el acoso en lugares públicos de la capital regional de La Araucanía con multas de hasta 260 mil pesos.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, manifestó que "no puede ser que una mujer no pueda caminar tranquila por las calles por temor a ser acosada o que tenga que viajar en la locomoción colectiva con miedo. Esto va no sólo en la ínea de sancionar, sino también en la prevención, en educar respecto del respeto y la tolerancia con las personas", publicó hoy El Austral de Temuco.

La ordenanza prohíbe todo tipo de acoso callejero y manifestaciones ofensivas, contemplando sanciones contra los infractores. Según detalló el medio regional, se fijó una multa de 5 UTM (267 mil pesos a noviembre) para el acoso callejero y una multa de 4 UTM (210 mil pesos) contra las manifestaciones ofensivas.

La concejala Claudia Peñalillo explicó que "esta ordenanza es bien amplia y no sólo protege a mujeres, sino también a menores de edad, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, personas pertenecientes a pueblos originarios, inmigrantes, entre otras personas".

La concejala Viviana Díaz agregó que "esta ordenanza viene a proteger la integridad de las personas y sancionar comportamientos o conductas que constituyan acoso sexual en espacios públicos".