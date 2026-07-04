Tras fuertes vientos, La Araucanía se normaliza con despeje de rutas y restablecimiento de la luz

Luego de los intensos vientos que causaron cortes de luz y de caminos en la Región de La Araucanía -especialmente en las comunas de Villarica y Pucón-, Senapred informó que la situación comienza a normalizarse con el despeje de vías y el restablecimiento del servicio.

"Todo lo que son alertas ya está cancelado, estamos en una normalidad. Respecto a la conectividad, principalmente a lo que afectó a Pucón y Vilarrica en las rutas 199 y segunda faja, se encuentran restablecidas, pero con precaución, toda vez que hay maquinaria y personal de CGE trabajando para restablecer el suministro eléctrico. Además, hay ramas y árboles a un costado del camino, por lo que pedimos la prudencia y la responsabilidad en la conducción", dijo el director regional del Servicio, Ian Gorayeb.

En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que actualmente existe una afectación a 14.826 clientes; de ellos, 4.100 corresponden a Villarica y 3.150 a Pucón. En este escenario, más de 200 brigadas de empresas eléctricas siguen trabajando para reanudar el suministro de electricidad a los hogares.