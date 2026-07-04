"Chile, fuiste fenomenal": Frankie Muniz celebró su breve paso por Santiago

Frankie Muniz, reconocido por protagonizar la serie "Malcolm in the Middle", no pudo ocultar su emoción tras su breve paso por Chile, permaneciendo en suelo nacional por tan solo 12 horas y recibiendo el entusiasta cariño de los fans chilenos.

En su corta visita a Santiago, siendo uno de los invitados internacionales de la edición 2026 de Comic Con Chile, se subió al escenario principal del evento este viernes -el único día de su participación-, compartiendo en sus redes sociales el registro de la eufórica recepción del público chileno al ritmo de "Boss Of Me" de They Might Be Giants, el emblemático tema de la serie.

"Chile, fuiste fenomenal", escribió el actor y piloto de carreras estadounidense en su cuenta de Instagram tras su primera visita a nuestro país, lamentando que "solo pudiera pasar 12 horas en tu país".

Eso sí, en su mensaje enviado a los fans chilenos reconoció que "el vuelo de 17 horas de anoche valió la pena, y ahora estoy de nuevo en el avión, volando otras 17 horas de vuelta a casa. Tu hospitalidad y amabilidad hicieron que las 34 horas de viaje valieran la pena".

"No puedo expresar con palabras lo mucho que significa para mí tu apoyo; es realmente especial. ¡Estoy impaciente por volver!", prometió Muniz, quien retomó a su querido personaje en la miniserie "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", en Disney+.