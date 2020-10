Tras quema de camiones, incautan armamento, municiones y droga en comunidades de Ercilla

La Fiscalía de Alta Complejidad y la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI incautaron gran cantidad de armamento, dinero en efectivo y droga de dos comunidades de la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Esta jornada se realizó el allanamiento de dos viviendas en Ercilla, una en la comunidad de Temucuicui y otra en Nupangue, en el marco de la investigación por el ataque incendiario contra 15 camiones que resultaron destruidos en la Forestal Cerda este viernes, en la comuna de Angol.

Las investigaciones lograron la incautación de armas de fuego, chalecos antibalas, una camioneta que habría sido utilizada en el ataque incendiario, gran cantidad de droga y dinero en efectivo.

En una de las viviendas se encontró gran cantidad de droga y dinero en efectivo (Foto: PDI)

"Debemos destacar la existencia de armas de fuego y de una cantidad importante de municiones, todo lo cual debe ser inmediatamente periciado a fin de determinar si estas armas fueron utilizadas en la comisión de los delitos investigados", detalló el persecutor Enrique Vásquez.

Y agregó que "destacar también la cantidad de droga incautada, el dinero en efectivo y otros elementos propios del delito de tráfico, los cuales fueron levantados desde uno de los inmuebles".

El vehículo había sido robado el 5 de octubre en la comuna de Ercilla. pic.twitter.com/ymgbGLfYfS — PDI_Araucania (@PDI_Araucania) October 10, 2020

El empresario Gerardo Cerda, dueño de los 15 camiones y maquinaria de la empresa Forestal Cerda, aseguró en Cooperativa que "todo el mundo sabe: estos señores operan e ingresan por el sector Temucuicui y Bajo Malleco. Los grupos que atacan en este sector son de ahí".

Y señaló que: "Me cansé de tapar, de omitir y de negar lo que uno sabe... Todo el mundo lo sabe. Ahora ¿Por qué no actúa la policía? Porque ese es un sector al que no entra nadie".

Ministro Pérez: Esa acción investigativa debe ser valorada

En una visita a la Región de La Araucanía, el ministro del Interior, Víctor Pérez, valoró las investigaciones llevadas a cabo en la zona en el marco del ataque incendiario de Angol.

"Junto con valorar la acción investigativa que permitió allanar un determinado lugar, tener la evidencia de que una de las camionetas que se usó para ese ataque poder recuperarla, evidencia de armamento pesado, armamento que mata gente, de droga, de recursos financieros de más de 3 millones de pesos", dijo.

"Creo que esa acción investigativa debe ser valorada por todo el país, debo decirles que por eso tuve una reunión con la gente de la PDI y Carabineros y la Fiscalía para expresar esa valoración e instarlos a que sigan", concluyó.