Autoridades celebran aprobación de escáner para aduanas en aeropuerto de Puerto Montt

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, celebró la aprobación del proyecto "Adquisición de tecnología no invasiva para el Aeropuerto El Tepual", que tiene como gran objetivo la instalación de un escáner para Aduanas, una herramienta clave en el proceso de internacionalización del recinto aéreo.

Según se preció, la inversión, proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), alcanzará los 146.321.000 pesos.

La modernización del Aeropuerto El Tepual es un objetivo central para las autoridades locales, que ven en la adquisición del escáner la oportunidad de incrementar la seguridad y optimizar los tiempos de espera para los pasajeros.

La nueva tecnología tiene como finalidad detectar objetos ocultos, sustancias prohibidas y otros eventuales riesgos sin la necesidad de abrir maletas o cargas, lo que representa un avance significativo en los estándares de seguridad aeroportuaria.

Alcalde y parlamentarios destacan la medida

"Desde hace tiempo, estamos trabajando en establecer un puente aéreo entre Puerto Montt y Bariloche. La aprobación de estos recursos para el escáner es un claro indicio de que estamos avanzando en esa dirección", destacó Wainraihgt.

En esta línea, aseguró que "este proyecto puede generar un aumento significativo en el flujo de pasajeros, estimado en hasta tres millones anuales, y lo más importante, posicionar a Puerto Montt como la capital del turismo en la región de Los Lagos".

Por su parte, el diputado Mauro González (RN) dijo que espera que la iniciativa "sirva para poder retomar los vuelos internacionales, y le hacemos el llamado a las empresas para que estudien y se puedan interesar nuevamente en esta iniciativa".

"Es importante la reactivación económica, el turismo, el emprendimiento y vamos a seguir gestionando para que este proyecto de vuelos internacionales se pueda concretar acá en Puerto Montt", puntualizó el parlamentario.

Otra implementación importante

En la implementación de este proyecto también se incluye la habilitación de caniles del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), asegurando así que las condiciones necesarias para las operaciones internacionales sean óptimas.

Las gestiones realizadas anteriormente habían indicado que la falta de un escáner y de un lugar adecuado para los caniles había sido un obstáculo para la reactivación de estas rutas aéreas.