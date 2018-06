Fallo judicial abre posibilidad de construir el Parque Eólico de Ancud

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto por el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Cultural (Cecpan) y tres particulares en contra de las resoluciones de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Los Lagos, por la construcción del parque eólico en Chiloé.

Con esta decisión, se abre la viabilidad legal del proyecfto de la empresa chilena de capitales suecos Ecopower, pretende instalar generadores eólicos en una extensa playa en la costa noroeste de Ancud.

El movimiento Salvemos Mar Brava, que busca que la iniciativa no se materialice, indicó, a través de su dirigenta Vanessa Durán que “nosotros desde antes veníamos barajando qué opciones se pueden seguir por si o por no y por si el fallo no nos era favorable, ya estábamos barajando otras opciones”

De concretarse el proyecto de energía renovable, el parque abastecerá al Sistema Interconectado Central (SIC), con una inversión de 250.000.000 de dólares.