Organizaciones sociales esperan que vinculación de OAS no retrase proyecto Puente Chacao

La declaración de Leo Pinheiro, ex presidente de la firma de la constructora brasileña OAS, indicando que entregó más de 100 millones de pesos para la campaña de Michelle Bachelet, causó diversas opiniones en el archipiélago de Chiloé, Región de Los Lagos, donde se construye el Puente sobre el Canal de Chacao, donde en un principio participó la empresa.

Alvaro Montaña de la agrupación Defendamos Chiloé dijo que "no nos sorprende porque desde hace varios años hemos pedido al ex ministro de Obras Públicas y a la propia ex presidenta que se investigue el vínculo de este proyecto con corrupción internacional".

"No es menor que el único proyecto que tuvo OAS en Chile es el Puente Chacao y esa arista de la investigación consideramos que no se ha abordado adecuadamente en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados".

En tanto, Oscar Andrade, presidente de la Agrupación Puente Chacao, señaló que "lo que nos interesa a nosotros es el desarrollo y la continuidad de los trabajos en el canal de Chacao, lo de OAS es algo que no nos preocupa, sino que el avance del proyecto".

A fines del mes de julio, la constructora OAS, oficializó su salida del proyecto Puente Chacao, dejando solo a su socio Hyundai cargo de la continuación de la megaobra.