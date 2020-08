The Economist destacó la influencia global de la papa chilota, madre de las variedades modernas

El semanario británico The Economist destacó la influencia de la papa chilota en el mundo, dedicándole un extenso artículo a su cultivo y su tradición en el archipiélago sureño.

"La tierra que engendró la papa del supermercado" es el título del reportaje escrito por el periodista Mark Johnson y que describe, entre otros aspectos, que, gracias a su microevolución y reproducción selectiva, la variedad de patata nacida en Chiloé se transformó en la más común a nivel mundial.

El trabajo expone que aunque "los científicos calculan que la papa se originó en los Andes peruanos", dichas especies de tubérculos "estaban acostumbradas a 12 horas constantes de luz solar ecuatorial (ahora se las conoce como "papas de día corto") y les fue mal en el sol de verano más largo pero más débil de las latitudes más altas de Europa".

"Después de la hambruna (que afectó al viejo continente a mediados del siglo XIX), la mayoría de los agricultores de Europa se pasaron a las especies de "días largos" nativas de Chiloé. Son estas variedades chilenas las que, a través de décadas de microevolución y reproducción selectiva, se convirtieron en las papas comunes que ahora vemos en nuestros supermercados", subraya.

The Economist remarca además que "las 286 variedades de papa nativa de Chiloé vienen en una variedad de colores vibrantes y formas desconocidas, con cuerpos arrugados, nudos bulbosos e interiores con manchas que se asemejan a camisas teñidas. Es como si la papa se hubiera disfrazado de circo", afirma.

Y añade que "la mayoría de las papas en estos días se cultivan en Europa y Asia: China, India y Rusia son los tres principales productores. Los ciudadanos de Bielorrusia, Ucrania y Letonia son los consumidores más voraces, y comen alrededor de 500 g de papas al día cada uno, o dos grandes papas". Sin embargo, indica que "más del 90% de las variedades modernas de papa que se cultivan en todo el mundo hoy se remontan a Chiloé".

