Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago26.0°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Cuestionan carrera de 10 mil patitos de hule en lago Llanquihue: "Una bomba ecológica"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Entre las críticas, se cuestiona que se puedan retirar los 10 mil juguetes del lago una vez terminada la carrera, y que aquellos que queden en las orillas podrían transformarse en microplásticos.

Cuestionan carrera de 10 mil patitos de hule en lago Llanquihue:
 iStock
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una carrera de 10 mil patitos de hule en el lago Llanquihue generó controversia en Frutillar, región de Los Lagos, luego de que una organización ambientalista cuestionara sus posibles consecuencias para el ecosistema y solicitara cancelar el evento.

La actividad, que busca reunir fondos con fines solidarios, está programada para el sábado 28 de noviembre en el sector Muelle Costanera, y contempla premios para los cinco primeros patitos que lleguen a la meta, con un máximo de $2 millones para el ganador.

La iniciativa es impulsada por la Unión Comunal de Adultos Mayores y Acción Animalista, con la colaboración de la Municipalidad de Frutillar.

La agrupación Defendamos la Patagonia pidió al municipio suspender la competencia, ya que cuestionaron la posibilidad de retirar los 10 mil juguetes del lago una vez terminada la carrera, y que aquellos que queden en las orillas podrían deteriorarse y transformarse en microplásticos.

"Lo que se promociona como una rifa solidaria es, en realidad, una bomba de tiempo ecológica para el ecosistema acuático", sostuvo la organización, que además, alertó sobre la posibilidad de que aves y peces ingieran estos residuos.

Frente a las críticas, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, aseguró a Biobio que "habrá colaboración de embarcaciones que resguardarán que no quede ningún patito dentro del lago y en la playa habrá personal para recogerlos. Después se guardarán para una futura actividad".

La competencia funcionará como una rifa, donde cada participante podrá adquirir un número asociado a uno de los patitos de hule y optar a premios en dinero según el orden en que lleguen a la meta.

Los montos anunciados por la Municipalidad de Frutillar son los siguientes:

  • Primer lugar: $2.000.000.
  • Segundo lugar: $1.000.000.
  • Tercer lugar: $500.000.
  • Cuarto lugar: $300.000.
  • Quinto lugar: $200.000.

Desde el municipio también informaron que los premios podrían aumentar en caso de que crezca el número de participantes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada