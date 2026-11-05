Cuestionan carrera de 10 mil patitos de hule en lago Llanquihue: "Una bomba ecológica"

Una carrera de 10 mil patitos de hule en el lago Llanquihue generó controversia en Frutillar, región de Los Lagos, luego de que una organización ambientalista cuestionara sus posibles consecuencias para el ecosistema y solicitara cancelar el evento.

La actividad, que busca reunir fondos con fines solidarios, está programada para el sábado 28 de noviembre en el sector Muelle Costanera, y contempla premios para los cinco primeros patitos que lleguen a la meta, con un máximo de $2 millones para el ganador.

La iniciativa es impulsada por la Unión Comunal de Adultos Mayores y Acción Animalista, con la colaboración de la Municipalidad de Frutillar.

La agrupación Defendamos la Patagonia pidió al municipio suspender la competencia, ya que cuestionaron la posibilidad de retirar los 10 mil juguetes del lago una vez terminada la carrera, y que aquellos que queden en las orillas podrían deteriorarse y transformarse en microplásticos.

"Lo que se promociona como una rifa solidaria es, en realidad, una bomba de tiempo ecológica para el ecosistema acuático", sostuvo la organización, que además, alertó sobre la posibilidad de que aves y peces ingieran estos residuos.

Frente a las críticas, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, aseguró a Biobio que "habrá colaboración de embarcaciones que resguardarán que no quede ningún patito dentro del lago y en la playa habrá personal para recogerlos. Después se guardarán para una futura actividad".

La competencia funcionará como una rifa, donde cada participante podrá adquirir un número asociado a uno de los patitos de hule y optar a premios en dinero según el orden en que lleguen a la meta.

Los montos anunciados por la Municipalidad de Frutillar son los siguientes:

Primer lugar: $2.000.000.

Segundo lugar: $1.000.000.

Tercer lugar: $500.000.

Cuarto lugar: $300.000.

Quinto lugar: $200.000.

Desde el municipio también informaron que los premios podrían aumentar en caso de que crezca el número de participantes.