Decretan zona de escasez hídrica para tres de las cuatro provincias de Los Lagos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) decretó zona de escasez hídrica para Osorno, Llanquihue y Chiloé, tres de las cuatro provincias que forman la Región de Los Lagos, en la zona sur de Chile, una vez que se verificaran los criterios técnicos definidos por la Dirección General de Aguas (DGA).

La firmada por el ministro, Alfredo Moreno, es la segunda declaración de escasez hídrica que se aplica en la región austral desde el decreto del 1 de agosto de 2017 para las comunas de Quemchi y Quellón (provincia de Chiloé), que caducó cinco meses después.

Al 6 de abril, son 104 comunas, entre las regiones de Atacama y Metropolitana, además de estas tres provincias de Los Lagos, las que se encuentran bajo uno de los 16 decretos de escasez hídrica que buscan beneficiar, especialmente, a 778.495 personas que viven en zonas rurales, explicó el director general de Aguas del MOP, Oscar Cristi.

Los decretos de escasez hídrica entregan varias herramientas a la autoridad para disminuir los efectos ocasionados por la sequía, especialmente en los sectores rurales y tienen una vigencia de seis meses y no se renuevan, ya que fueron pensados en un contexto en que la sequía era una situación particular y no estructural.

Según datos oficiales, en los últimos 30 años Chile ha sufrido disminuciones de caudales y precipitaciones de entre el 15 y 25 por ciento, mientras que la zona central del país está pasando por la década más seca desde que se tiene registro.