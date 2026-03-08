Hallan cadáver al interior de un vehículo en Puerto Montt

Un cadáver fue hallado dentro de un vehículo estacionado en el sector de Camino a La Colonia, frente a la parcelación Neo Alerce, en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Carabineros recibió la denuncia del hecho y al verificar la presencia de los restos se percató de que la víctima tenía un impacto balístico en la cabeza. Se encontraba en el asiento del conductor de un vehículo Mazda estacionado con su motor prendido.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para las diligencias investigativas.