Hospedería del Hogar de Cristo de Osorno tendrá nuevo edificio

Con un nuevo local contará la hospedería del Hogar de Cristo de Osorno, luego que el Consejo Regional de Los Lagos aprobara más de 4.000 millones de pesos para reponer el actual edificio por uno que dé garantías de buena atención a las personas en situación de calle.

La presidenta del CORE de Los Lagos, María Angélica Barraza, agradeció tanto al Hogar de Cristo como a la Municipalidad de Osorno por sacar adelante este proyecto que beneficiará a unas 150 personas en situación de calle y dijo que "hoy día hemos aprobado un aumento del presupuesto para el Hogar de Cristo".

En tanto, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, además de agradecer el apoyo, enfatizó que con este proyecto se entrega dignidad a la gente y aseguró que "es un espacio que brindará atención digna e integral a quienes concurran. Las personas recibirán alimentación, alojamiento y apoyo psicosocial".

Sobre esto, el presidente del Consejo Hogar de Cristo Los Ríos-Los Lagos, Gonzalo Larraín, dijo que "no estamos solos en este desafío por superar este gran problema de personas en situación de calle. No queremos que duerman y tengan acceso a servicios de higiene, alimentación, descanso, trabajo solamente; sino también buscar una correcta reinserción que no hemos podido lograr a raíz de la falta de infraestructura".

El proyecto de la nueva hospedería del Hogar de Cristo de Osorno contempla la construcción de un nuevo recinto, de más de 1.200 metros cuadrados de superficie, en calle Paula Jaraquemada 570.