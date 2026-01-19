Llanquihue: detienen a mujer acusada de provocar incendio en vivienda

Personal de Carabineros de la Subcomisaría de Llanquihue detuvo a una mujer adulta tras un incendio estructural que afectó a una vivienda ubicada en calle Los Guindos, en la población Los Volcanes de esa comuna de Llanquihue.

En el lugar, los funcionarios procedieron a la detención de una chilena de 20 años, quien fue sindicada por vecinos del sector como la presunta responsable de iniciar el fuego. La situación judicial de la imputada se agravó luego de que reconociera preliminarmente su participación en los hechos ante carabineros.

El mayor Félix Sánchez, comisario de la Primera Comisaría de Puerto Varas, entregó detalles del procedimiento: "Personal de servicio nocturno de la Subcomisaría Llanquihue concurrió a un procedimiento por incendio de un inmueble en calle Los Guindos, logrando la detención de una mujer adulta por su presunta responsabilidad, quien preliminarmente habría reconocido su participación, lo que será materia de investigación".

Al respecto, el mayor Sánchez confirmó que por intrucción de la Fiscalía Local de Puerto Varas: "Personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros se encuentra a cargo diligencias investigativas con el objetivo de establecer la causa del fuego".

Los resultados de estas pericias serán clave para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y confirmar los antecedentes que vinculan a la imputada con el inicio del fuego. Por instrucción de la fiscalía, la detenida fue puesta a disposición del tribunal, para su control de detención.