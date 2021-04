Pedidos Ya deberá pagar millonaria multa tras atropello de repartidor en Puerto Montt

Con una multa que supera los 13 millones de pesos en contra de la Empresa Pedidos Ya y el reconocimiento de un vínculo laboral entre 11 trabajadores y la aplicación, comienza a cerrarse el caso de Tomás Chávez, joven repartidor que en octubre del año pasado sufrió un accidente de tránsito en Puerto Montt.

Su caso dejo al descubierto la vulnerabilidad con la cual trabajan entregando pedidos y generó una investigación por parte de la Dirección del Trabajo de la capital Regional de los Lagos.

Once trabajadores entregaron sus testimonios y junto con ello, se obtuvo la información necesaria para detectar que no existían contratos de trabajo, ni registros de asistencias y no entregaban un comprobante de lo cancelado.

Mauro González, director de la Dirección de Trabajo entregó los montos de la multa, indicando que "activamos un proceso de fiscalización a la empresa Pedidos Ya y de acuerdo a nuestros procedimientos se le aplicaron a la empresa sanciones por un monto de 256 UF, que equivale a 13 millones 700 mil pesos".

La empresa no entregó información sobre la relación laboral que mantenía con los trabajadores, argumentando la incompetencia del organismo laboral en esta materia.

Felipe Chávez, tío del joven accidentado, dijo que se trata de una resolución que marca un precedente, para este tipo de aplicaciones: "Hacen uso de un vacío legal que existe para no cumplir con las leyes laborales que todas las empresas deben cumplir, entonces es un hecho inédito podemos decir y sienta un precedente a nivel nacional".

En la actualidad el joven trabajador no ha recibido ningún tipo de ayuda de parte de su ex empleador y se recupera en la Teletón, mientras que la investigación de su accidente todavía se encuentra en la fiscalía, a la espera de una segunda audiencia.