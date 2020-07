Puerto Montt cerró su primer día en cuarentena con 4 mil fiscalizaciones

En el primer día de cuarentena en la ciudad de Puerto Montt se realizaron 4 mil fiscalizaciones, detectándose el uso indebido del permiso de trabajo para hacer otro tipo de trámites.

En tanto, la Dirección del Trabajo y efectivos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI detectaron a cuatro locales comerciales serán sancionados por estar abiertos pese a que no prestan servicios esenciales, incluida una multitienda que será objeto de un sumario sanitario "por las condiciones en que activó su funcionamiento", según adelantó la seremi de Salud, Scarlett Molt.

"Por eso es importante dejar en claro que las multitiendas que no venden productos que son esenciales tienen que buscar las formas de pago de sus cuentas por cualquier otra vía que no sea presencial. El pago de una cuota no es justificación para mantener abiertos los establecimientos", puntualizó.

Las autoridades de la Región de Los Lagos también destacaron que esta primera jornada se caracterizó por un alto flujo de vehículos en las aduanas dispuestas en siete sectores de la comuna.

"Pudimos constatar que el 80 por ciento de las personas que estaban circulando estaba sin la documentación requerida y hacían los trámites en el lugar, generando congestión y dificultando la circulación vehicular", afirmó el seremi de Obras Públicas, James Fry.

Las diversas restricciones apuntan a disminuir en al menos 70 por ciento la movilidad en la ciudad, que presenta 1.822 casos de Covid-19 a la fecha.