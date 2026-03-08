Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Puerto Montt: Fuga de amoniaco obligó la evacuación de una empresa salmonera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La emergencia ocurrió en instalaciones de la compañía Multiexport, que generó un fuerte olor en el sector y derivó en la intervención de equipos especiales de Bomberos.

Puerto Montt: Fuga de amoniaco obligó la evacuación de una empresa salmonera
 ATON (referencial)

Unidades especializadas en materiales peligrosos han mantenido las labores de monitoreo y medición de aire durante la mañana de este domingo.

Una emergencia química ocurrió durante la noche del sábado en Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, donde se obligó a la evacuación del personal de la empresa salmonera Multiexport debido a una fuga de amoniaco en sus instalaciones, que generó un fuerte olor en el sector.

En el lugar trabajaron voluntarios de la segunda, sexta y octava compañías del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, quienes se enfocaron en localizar el origen de la fuga y controlar la emanación del gas.

Ante el riesgo de intoxicación, las autoridades ordenaron la evacuación total del recinto para proteger a los trabajadores.

Durante el procedimiento, se solicitó un informe sobre la dirección del viento para monitorear el desplazamiento de la nube química generada por la emergencia. También se coordinó un perímetro de seguridad en conjunto con Carabineros y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

No se han registrado personas lesionadas ni casos de intoxicación de gravedad. No obstante, las unidades especializadas en materiales peligrosos han mantenido las labores de monitoreo y medición de aire durante la mañana de este domingo para garantizar que los niveles de amoníaco sean seguros para el retorno a las actividades en el recinto.

