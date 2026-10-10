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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Puerto Montt: Hombre está en riesgo vital tras quedar atrapado en compactador de basura

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima fue encontrada inconsciente al interior de una máquina compactadora de residuos.

Las pericias confirmaron que la maquinaria se encuentra en un patio de maniobras privado del recinto comercial.

Puerto Montt: Hombre está en riesgo vital tras quedar atrapado en compactador de basura
 ATON (referencial)

La Policía de Investigaciones continúa con las diligencias para esclarecer cómo ingresó el afectado al lugar.

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Un hombre adulto en situación de calle permanece internado con riesgo vital tras quedar atrapado en una máquina compactadora de basura al interior de un supermercado Líder, ubicado en la intersección de las avenidas Presidente Ibáñez y Cardonal, en Puerto Montt.

Según la información entregada, el hecho se originó mientras dos personas revisaban residuos dentro del contenedor industrial en el patio de maniobras del recinto.

En ese instante, se realizó los trabajos habituales de compactación sin percatarse de la presencia de los ocupantes, advirtiendo momentos más tarde que una persona se encontraba atrapada.

Ante la alerta, se activaron los protocolos de emergencia del establecimiento, lo que motivó la concurrencia de voluntarios del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Los rescatistas encontraron al individuo inconsciente dentro de la maquinaria y procedieron a su liberación.

Tras recibir maniobras de estabilización en el lugar, el paciente fue trasladado de urgencia hasta las dependencias del Hospital Base de Puerto Montt, donde permane grave.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives especializados de la PDI y peritos del Laboratorio de Criminalística acudieron a la sucursal para levantar evidencia y establecer la dinámica de los hechos.

El equipo compactador involucrado se encuentra instalado en el patio posterior del supermercado, en un recinto de carácter privado que no corresponde a un depósito de basura de la vía pública.

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