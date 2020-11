Renuncia la seremi de Salud de la Región de Los Lagos

Scarlett Molt Heise, secretaria Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, presentó su renuncia indeclinable al cargo de autoridad regional de salud, a partir del 30 de noviembre.

La profesional químico farmacéutico, con un MBA en la Universidad Austral de Chile, diplomada en Salud Pública y otras especializaciones, estuvo a cargo de la cartera de salud por más de dos años.

Enfrentó durante su gestión, la crisis medio ambiental de la basura en la Provincia de Chiloé, la crisis sanitaria por el agua en la comuna de Osorno y actualmente la pandemia por Sars Cov2 en toda la región desde el 7 de marzo cuando se detectara el primer caso en la comuna de Puerto Montt.

La seremi de Salud dijo que "he tomado la decisión de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de seremi de Salud. Es una decisión que he tomado con mucha tranquilidad, confianza y que he manifestado a mis autoridades superiores como el intendente Harry Jürguensen, la subsecretaria Paula Daza y el ministro de Salud, Enrique Paris y que tiene que ver únicamente por un ámbito personal y familiar, aspecto fundamental a la hora de tomar esta decisión".

Scarlett Molt precisó, a través de un comunicado de prensa, que "durante este tiempo hemos desplegado un intenso trabajo que no ha estado exento de dificultades, con el único objetivo de proteger a la comunidad en una región tan diversa como la nuestra, con características tan complejas y particulares, lo cual nos plantea, en el desafío de la implementación del Plan Paso a Paso, una toma de decisión menos centralizada que nos permita mayor autonomía y agilidad al momento de ejecutar acciones".