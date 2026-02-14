Síguenos:
Región de Los Lagos

Sernapesca investiga masiva muerte de 283 toneladas de salmón en centro de cultivo

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El evento ocurrió en la infraestructura "Traiguén 2", de la compañía Invermar, en la comuna de Quinchao (Isla de Chiloé).

 ATON (referencial)

Mientras que la empresa aseguró que el fenómeno ocurrió por "una baja de oxígeno", Sernapesca desdramatizó que estas ocurrencias oceanográficas "son ocasionales en la región".

En portada

Sernapesca investiga la masiva muerte de 283 toneladas de salmones en el centro de cultivo "Traiguén 2", ubicado en la comuna de Quinchao, en la isla de Chiloé (Región de Los Lagos).

La afectación equivale al 10% de los ejemplares totales del centro y está siendo retirada por un pesquero de altamar, que la trasladará a la planta reductora "La Portada". 

En este contexto, funcionarios de Sernapesca se encuentran en terreno corroborando que las actividades contempladas en el plan de acción por contingencias se desarrollen adecuadamente.

"Este tipo de fenómenos oceanográficos son ocasionales en la región, provocando mortalidades localizadas en centros de salmones y varazones de algunas especies, como langostinos en canales", desdramatizó, no obstante, Cristian Hudson, director regional de Sernapesca en Los Lagos.

"Como Sernapesca, continuaremos monitoreando durante estos días el evento y el comportamiento de los centros de cultivo cercanos", agregó.

La compañía Invermar, propietaria del centro de cultivo, afirmó que la mortandad se dio por una baja de oxígeno que afectó al lugar; situación fue detectada mediante sistemas de monitoreo, "lo que permitió activar los procedimientos establecidos". 

