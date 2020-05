Sistema frontal: Lluvias mantienen a cientos de familias aisladas y a una persona desaparecida

Las lluvias que han afectado a la zona sur del país durante la última semana han dejado a cientos de familias aisladas y una persona desaparecida, además de una serie de problemas en los caminos de la Región de Los Lagos.

Son cuatro los puntos críticos de la red vial los que están con mayores problemas en la provincia de Palena, los que fueron calificados como graves por Vialidad y donde se trabaja para restablecer el tránsito informó el Seremi de Obras Públicas, James Fry.

En la comuna de Cochamó, son cerca de 300 familias que se encuentran aisladas en los sectores cordilleranos de Llanada Grande, Valle El Frío, Paso el León, Primer Corral y Ventisqueros, debido al aumento de caudal de los ríos Puelo y Manso, los cuales mantienen interrumpida la Ruta V-721 sector Las Murras.

Por otro lado, interrumpido continúa el tránsito a la altura del kilómetro 617 de la Ruta V-697, sector Río Blanco – Yate, producto de desborde del río, que provocó socavón y colapso de alcantarillas y mantiene anegamiento.

Esta mañana, personal del GOPE y vecinos del sector reanudaron la búsqueda de Héctor Müller, quien está desaparecido desde el sábado, luego que un aluvión arrasó con las instalaciones de Las Termas de Río Amarillo, lugar donde vivía con su esposa, la que alcanzó a escapar junto a un vecino que vivía colindante a las Termas.

En relación con el aluvión, el intendente regional Harry Jürgensen dijo que ese tipo de hechos no es posible anticiparlos "no se puede saber su van a ocurrir aluviones o desbordes de esta naturaleza. En este caso en El Amarillo no se podía pronosticar aquello".

Precisamente el corte más complejo de ruta está en las inmediaciones de Las Termas, tras la remoción en masa que afectó cuatro kilómetros, donde se confirmó el colapso del puente El Cóndor, y se presume el colapso de los puentes Visón y Las Termas.

En el kilómetro 132 de la Ruta Siete, km 132 sector Cholgo, en la comuna de Hualaihué el tránsito también está interrumpido por derrumbe que provocó corte de la ruta.

Otros daños catalogados como "muy graves" se produjeron en la ruta W-907 Valle Espolón, comuna de Futaleufú, donde colapsó el puente de madera Manquilef por crecida del río.