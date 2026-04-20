Tribunal ordena a hospital pagar $150 millones por negligencia en parto en Osorno

Un tribunal de Osorno condenó al Servicio de Salud y a un hospital al pago de 150 millones de pesos a una paciente de 28 años, luego de establecerse una negligencia médica durante su parto que terminó con una histerectomía sin su consentimiento.

Según informó el medio local, Diario Sur Noticias, la paciente enfrentaba un embarazo de alto riesgo, lo que exigía un seguimiento especializado, pero el parto fue asistido solo por una matrona, sin la presencia de un ginecólogo.

Tras el nacimiento —que no presentó complicaciones para el recién nacido— se aplicaron procedimientos para acelerar la salida de la placenta que no correspondían. Esto generó una inversión uterina, una emergencia médica que obligó a trasladar a la mujer de forma urgente a pabellón.

Durante la cirugía, el equipo médico debió realizar una histerectomía para salvar su vida, lo que llevó a la paciente a perder la posibilidad de volver a ser madre y enfrentar un cuadro crítico que incluyó coma inducido, transfusiones sanguíneas y secuelas psicológicas, además de no poder generar un vínculo inicial con su hijo.

El fallo se sustentó en informes periciales que evidenciaron un manejo clínico deficiente y registros inconsistentes en la ficha médica. Asimismo, se estableció que una alumna en práctica participó en el procedimiento sin el consentimiento informado de la paciente.

La abogada Roxana Carrasco, representante de la mujer, aseguró que el caso evidencia la necesidad de revisar los protocolos en urgencias obstétricas y fortalecer los estándares de atención para evitar situaciones que puedan constituir violencia obstétrica dentro del sistema de salud.