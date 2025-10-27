Apoderados de liceo denuncian a tesorera de curso tras quedarse con $5 millones

Los apoderados de un cuarto medio del Liceo Alberto Blest Gana, denunciaron a la tesorera del curso tras quedarse con cerca de cinco millones de pesos destinados a financiar la gala y la gira de los estudiantes.

La tesorera, quien además es hermana y apoderada de un estudiante, dejó de rendir cuentas a fines de 2024 y retuvo los fondos que el curso había ido acumulando desde hace varios años.

El dinero estaba pensado para cubrir actividades de cierre de la enseñanza media, como la gala, los cuadros de recuerdo y el paseo de curso programado para noviembre.

La situación salió a la luz cuando la persona encargada de los cuadros de recuerdo recibió solo 100 mil pesos de los 480 mil que había solicitado como adelanto.

Según dio a conocer a Radio BioBio la secretaria de la directiva de apoderados, Camila Rodríguez, la mujer alegó problemas de salud de su hijo como motivo para no realizar los trámites bancarios correspondientes.

A raíz de esta situación, el curso se vio obligado a suspender sus actividades de fin de año, mientras que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI lleva a cabo una investigación junto con la Fiscalía Local.