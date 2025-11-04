Condenan a 20 años de cárcel a sujeto por violación y abuso sexual de sus dos hijas menores
La sentencia detalla una pena por delitos contra su hija mayor (cuando tenía menos de 14 años) y su segunda hija, de 16 años al momento de los hechos.
La fiscalía resaltó la importancia del fallo, donde la declaración de las víctimas menores de edad fue un elemento crucial para lograr la sentencia condenatoria.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia fue el encargado de dictar la condena contra el hombre de 46 años.