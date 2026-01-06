Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Ríos

Fiscalía investiga hallazgo de dos personas fallecidas en la Región de Los Ríos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cuerpos fueron encontrados durante la mañana por transeúntes en sectores de Futrono y Paillaco.

La Fiscalía de la Región de Los Ríos investiga el hallazgo de dos personas fallecidas al interior de vehículos, hechos ocurridos la mañana de este martes en las comunas de Futrono y Paillaco.

El primer caso corresponde a un hombre de 44 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una camioneta abandonada en el sector rural de Puerto Los Llolles, en la comuna de Futrono. El hallazgo fue realizado por transeúntes del lugar, quienes dieron aviso a Carabineros.

El segundo hecho se registró en la comuna de Paillaco, donde una persona de alrededor de 55 años, fue encontrada fallecida al interior de un vehículo, en circunstancias que son investigadas.

En ambos casos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal, mientras que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

En portada