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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Hombre falleció tras ser aplastado por carreta en Valdivia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Personal de la PDI y Labocar investiga la muerte de un hombre de 29 años, quien fue aplastado por una carreta tirada por bueyes en el sector de Chancoyán Alto, en la comuna de Valdivia.

Como relató el comisario Juan Morales, el sujeto de nacionalidad chilena "cae al suelo, siendo consecuentemente aplastado por una rueda de este vehículo, provocándole lesiones de consideración. Esta situación fue observada por un compañero de trabajo, quien inmediatamente solicitó una ambulancia al lugar, constatando el personal paramédico que el hombre ya se encontraba sin signos vitales".

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